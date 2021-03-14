الوزير الأول يتحادث مع نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة

تحادث، اليوم الأحد، الوزير الأول عبد العزيز جراد هاتفياً مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا عبد الحميد الدبيبة.

وهنأ الوزير الأول نظيره الليبي على تشكيل الحكومة الليبية ونيلها ثقة مجلس النواب الليبي.

وجدد جراد، لدبيبة، -حسب بيان الوزارة-، مساندة الجزائر وتأييد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، واستعداده لدعم مساعي هذه الحكومة الليبية.

وهذا في سبيل تحقيق السلم والمصالحة الوطنية في ليبيا والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه.

وشكلت المحادثات فرصة للتذكير بموقف الجزائر المتضامن مع الشعب الليبي الشقيق، وتأكيد استعداد الجانبين للتواصل والتشاور المستمرين لدعم ليبيا.

وهذا –يضيف البيان-، للخروج نهائياً من الأزمة التي تبقى شأن الشعب الليبي برمته، مع التنويه بضرورة وضع حدّ للتدخلات الأجنبية.

وجدد الطرفان، خلال المكالمة، عزمهما على العمل على توطيد روابط الأخوة التاريخية و علاقات التعاون التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.