الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة

ترأس اليوم الأربعاء، الوزير الأول، نذير العرباوي، إجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشاريع تمهيديه خاصة بالقوانين المتعلقة بالبلدية والولاية، والمشروع التمهيدي المعدل للقانون النقدي والمصرفي.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن المشاريع الخاصة بالجماعات المحلية تأتي تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الهادفة إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية والدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني.

وكذا إصلاح النظام الضريبي والمالي لفائدة الجماعات المحلية بهدف منحها موارد تمكنها من تعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي.

كما درست الحكومة، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية المتعلق بتعزيز الأمن المائي، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال الربط لمحطة تحلية مياه البحر لولاية بجاية، من أجل تعزيز التزويد بالماء الشروب، يضيف البيان.