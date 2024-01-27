الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، إجتماعا للحكومة، خصص لمتابعة تموين وضبط الأسواق.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، خصص هذا الإجتماع، لمتابعة تنفيذ توجهيات رئيس الجمهورية لضمان تموين وضبط الأسواق.

كما إستمعت الحكومة لعرض حول مراجعة وإثراء القانون الأساسي والنظام التعويضي لسلك الأئمة.

فيما إستمعت الحكومة أيضا، لعرض حول مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لأسلاك التربية.

كما إستمعت الحكومة لعرض حول مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الجامعية.

ودرس إجتماع الحكومة النصوص التنفيذية الخاصة بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات. وكذا إجراءات جمركة سفن الصيد البحري لأقل من 5 سنوات.