الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء إجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشروع الإستراتيجية الوطنية متعددة الجوانب لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2024-2029. التي وجه رئيس الجمهورية الحكومة بإعدادها قصد مكافحة هذه الظاهرة والوقاية منها. والتصدي لانعكاساتها الخطيرة على جميع الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.

كما تدارست الحكومة، سبل تعزيز الإطار التشريعي لقمع مختلف الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. لاسيما من خلال تشديد العقوبات المطبقة على جرائم الخاصة بالمخدرات وتكييف الأحكام الاجرائية لمتابعتها.

من جهة أخرى، درست الحكومة الصيغة النهائية لمشروع التمهيدي للقانون الـمتعلق بالأوقاف. في ضوء التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية بالخصوص.

وفي إطار خلق أقطاب امتياز جامعية في بعض التخصصات، وتثمين الدور الاقتصادي للجامعات وترقية انفتاحها على محيطها الوطني والدولي وترقية مرئيتها وجاذبيتها. استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع إنشاء أقطاب جامعية وتنصيب واجهات لدى الجامعات. تضمن جملة من التدابير العملية والتنظيمية لتجسيد هذا التوجه.

كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية. المفتوحة للجمهور عبر السواتل من نوع “GMPCS” وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور. الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية.

وفي الاخير تم الإستماع إلى عرضين حول وضعية السوق الوطنية خلال شهر رمضان الفضيل. ومختلف التدابير المتخذة لضمان تزويدها خاصة بالمواد واسعة الاستهلاك.

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