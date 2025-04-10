الوطني الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة بقلم أمينة داودي نشر في 10 أفريل 2025 - 13:50 شارك غرِّد أرسل 268 0 ترأس الوزير الأول نذير العرباوي اليوم الخميس إجتماعا الحكومة رابط دائم : https://nhar.tv/aRAbL اقرأ أيضا "البنان" بـ250 ديناراً بداية من هذا الأربعاء الوطني 24 مارس قوجيل يعزي في وفاة الفنان حمزة فيغولي الوطني 29 مارس الجزائر تعزز استدامة غابات البلوط الفليني بمشروع بيئي نموذجي الوطني 04 أفريل الرئيس تبون يهنئ الأسلاك الأمنية بمناسبة عيد الفطر المبارك الوطني 31 مارس وزارة التربية تنشر جدولي سير امتحاني الباك والبيام الوطني 26 مارس وزير الاتصال: يجب التحلي باليقظة الإعلامية لكشف تزييف الحقائق التي تنتهجها الأطراف المعادية للجزائر الوطني 01 أفريل 6 مؤسسات جامعية وبحثية تحقق انطلاقة إقتصادية مميزة الوطني 10 أفريل بيع الكباش المستوردة.. بسعر موحد الوطني 06 أفريل حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج" الوطني 03 أفريل استيراد المواشي.. هذه حصة العاصمة الوطني 24 مارس