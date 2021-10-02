الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، اجتماعًا للحكومة، انعقد عن طريق التحاضر الـمرئي عن بعد.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، درست الحكومة خلال هذا الاجتماع الـمشروع التمهيدي لقانون الـمالية لسنة 2022، والذي ستتم دراسته خلال الاجتماع القادم لـمجلس الوزراء.

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