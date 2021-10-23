الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، اجتماعاً للحكومة انعقد بقصر الحكومة.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، درس أعضاء الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون ومشروعي مرسومين تنفيذيين قدّمها الوزيران الـمكلفان بالعدل والأشغال العمومية.

كما استمعت الحكومة إلى 3 عروض قدمها الوزراء المكلفون بالداخلية، التجارة والأشغال العمومية.

واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 الـمؤرخ في 8 جوان 1966 والـمتضمن قانون العقوبات.

وأوضح البيان، إن هذا المشروع التمهيدي لهذا القانون الذي يندرج في إطار إصلاح التشريع الجزائي يهدف إلى تعزيز مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن الـمواطن وسكينته وعلى سير الـمرافق العامة، وذلك من خلال اعتماد مظاهر جديدة للجريمة وتشديد العقوبات المطبقة حاليا.

وأشار البيان، إلى أن الـمشروع التمهيدي لهذا القانون ستتم دراسته في اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

كما استمعت الحكومة إلى عرضين قدّمهما وزير الأشغال العمومية حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان تعديل المرسوم التنفيذي رقم 16 ــ 56 الـمؤرخ في أول فيفري 2016، المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم 212 (2).

وكذا التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواجية الطريق الولائي رقم 145 على مسافة 4 كلم، بين الحميز وبرج الكيفان.

ويندرج المشروعان في إطار مواصلة العمليات المسجلة بعنوان البرنامج الاستعجالي الرامي إلى الحدّ من ازدحام حركة الـمرور بالعاصمة.

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