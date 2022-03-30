الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، والذي عقد بقصر الحكومة.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد تناول الإجتماع مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

أين تم تقديم 3 مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن الموافقة على تعديلات دفاتر الشروط الملحقة بالمراسيم التنفيذية. والمتضمنة الموافقة على رخص إقامة شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع واستغلالها. وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور

كما تم تقديم مشروع مرسومين في مجال الصحة، يحددان مهام وتنظيم وسير المعاهد الوطنية للتكوين العالي للشبه الطبي وللقابلات.

وفي مجال العدالة قدم وزير العدل، حافظ الأختام عرضا يتعلق بالمسعى المقترح لتنفيذ إجراء تجريم تصدير المنتوجات واسعة الاستهلاك التي تستفيد أسعارها من دعم الدولة. وكذا منع استيراد تلك التي يتم تصنيعها محليا

كما استمعت الحكومة، في مجال التجارة وترقية الصادرات، إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات. وتضمن العرض ضبط عمليات توزيع الحليب المبستر الموضب في أكياس، من خلال وضع خريطة جديدة للتوزيع. بما يسمح بتحسين شبكة توزيع هذه المادة مع مراعاة الكثافة السكانية واحتياجات المستهلكين.

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