الوزير الأول يترأس اجتماعاً للحكومة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً للحكومة خصص لعدة ملفات.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، استمعت الحكومة في بداية الاجتماع إلى عرض يتعلق بمشروع تثمين المحلول الملحي الناتج عن محطات تحلية مياه البحر.

وفي هذا الصدد، وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى ترقية الإقتصادي الدائري. يهدف هذا المشروع إلى الحدّ من الأثر البيئي لإفرازات المحلول الملحي. مع تثمين هذا المورد من خلال إنتاج أملاح موجهة لعدة استخدامات صناعية.

حيث سمحت الأشغال التي تم القيام بها مع القطاعات والهيئات المعنية، بتحديد شعبة تثمين تكنولوجية. وكذا بإنشاء محطة نموذجية على مستوى محطة “قورصو” لتحلية المياه.

وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم المشاريع. المنجمية الإستراتيجية الكبرى، وهي مشروع تطوير منجم الحديد لغارا جبيلات بتندوف. ومشروع الفوسفات المتكامل بتبسة، ومشروع تطوير منجم الزنك والرصاص لتالة حمزة/وادي أميزور ببجاية.

كما تم بالمناسبة، استعراض أهم الخطوات المحققة في تنفيذ هذه المشاريع. لاسيما من حيث إنجاز المنشآت والتجهيزات الصناعية، وكذا التدابير المتخذة لضمان تزويد المواقع بالمياه والطاقة.

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