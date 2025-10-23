الوزير الأول يترأس اجتماعاً مع المتعاملين الاقتصاديين لمتابعة تنفيذ عقود المعرض الإفريقي للتجارة البينية

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، بقصر الحكومة، اجتماع عملٍ مع المتعاملين الاقتصاديين الذين وقّعوا عقودًا خلال المعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF)، الذي احتضنته الجزائر في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيانٍ لمصالح الوزير الأول، فقد خصِّص هذا اللقاء لوضع الآليات العملياتية لمتابعة تنفيذ هذه العقود.

كما تبادل المشاركون وجهات النظر حول الآفاق الواعدة التي تتيحها السوق الإفريقية. وسبل تعزيز قدرات الجزائر التصديرية نحو مختلف بلدان القارة. في سياق ديناميكية متنامية للاندماج الاقتصادي الإقليمي.

وبهذه المناسبة، جدّد الوزير الأول تأكيده على الدعم الدائم الذي يقدمه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين. مبرزًا الأهمية البالغة لدورهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتنويع الاقتصاد الوطني.