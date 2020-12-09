الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة..هذا أهم ماجاء فيه

ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم اجتماعا للحكومة عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وحسب بيان للوزارة الأولى فإن الاجتماع حضره كل من وزراء الداخلية والأشغال العمومية والصحة والمالية.

وامر الوزير الاول خلال الاجتماع بضرورة الانتهاء من كل اشغال الطريق السيار شرق غرب قبل نهاية 2021.

كما اصدر الوزير الأول تعليمة لاستكمال الجزء الأخير من الطريق السيار شرق غرب قبل نهاية سنة 2021 مع وضع محطات الدفع بالطريق السيار شرق غرب حيز الخدمة.

وفدم وزير الاشغال العمومية مقترح للتصنيف في صنف الطرق السيارة الـمواصفات التقنية والتنظيمية الـمتعلقة بها.

ويتعلق الامر بكل من الطريق السيار شمال جنوب، والطريق السيارشرق غرب، والطريق السيار، ومنافذ الطريق السيار لبجاية، ومستغانم، ووهران، وزرالدة، وبودواو.

وتابعت الحكومة عرضين قدمهما كل من وزير الداخلية ووزير الصحة بخصوص تقدم ملف اقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وخلال الإجتماع تم دراسة مخطط التطعيم وتحضير الـموارد البشرية، وأيضا الجانب اللوجستيكي الخاص بنقل اللقاحالمضاد لفيروس كورونا.

بالإضافة إلى طريقة تخزينه وتوزيعه عبر التراب الوطني، من جهة أخرى.

وخلال الإجتماع إستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـمالية حول مشروعي مرسومين تنفيذيين.

مشروعي المرسومين التنفيذيين يحددان كيفيات إعداد جدول التعداد الـمرفق بمشروع قانون الـمالية للسنة، وكذا شروط استعادة الاعتمادات الـمالية.