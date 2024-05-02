الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة.. وهذه مخرجاته

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الخميس 02 ماي 2024، اجتماعًا للحكومة.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول المتضمن نتائج الاجتماع، فإن الإجتماع خصص لمواصلة دراسة مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الذي يندرج ضمن الاصلاحات الاقتصادية التي وجه السيد رئيس الجمهورية بالاسراع في استكمالها.

وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 26 افريل 2024 استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة الخاص بالنظم الأساسية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة العمومية كما استمعت إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي حول اعادة تثمين معاشات و منح التقاعد.

كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الاتصال المتعلق بأحكام دفتر الشروط العامة الخاصة بخدمات الاتصال السمعي البصري ومشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الصحة يحدد كيفيات تنظيم نشاطات التكوين شبه الطبي التي تنظمها الهياكل و المؤسسات الخاصة للصحة من اجل تحسين التكفل الصحي وترقية نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.