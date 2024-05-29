الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة.

وتناول الاجتماع بالدراسة والبحث مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بحماية الأشخاص ذو الاحتياجات الخاصة. ومشروع مرسوم يحدد القواعد التنظيمية للمرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية. وذلك تنفيذا للقانون رقم 20-05 المؤرخ في 28 افريل 2020.

كما تدارست الحكومة عرضين حول الاستراتيجية الوطنية لتثمين المحروقات. والاجراءات التنفيذية القاضية بتفعيل الوكالة الوطنية للعقار الحضري. التي تندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة. بالتعجيل بمسار استكمال التفعيل الكلي لمختلف الآليات التي تضمنتها المنظومة التشريعية والتنظيمية الجديدة. التي تحكم توفير العقار الاقتصادي الصناعي والحضري و السياحي الموجه. لإنجاز مشاريع استثمارية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.