الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة.

وخُصص الاجتماع لدراسة مشروع قانون يتعلق بالتأمينات في ضوء التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية. حيث أن دراسة مشروع قانون التأمينات تهدف إلى تعزيز الحوكمة والتحكم في القطاع، والتكفل بمختلف المخاطر المستجدة والناشئة. بالإضافة كذلك إلى تحسين الخدمات المقدمة للمؤمّنين. ناهيك عن تكريس البيع عن بعد لمنتوجات التأمين والتأمين الرقمي.

كما تم الاستماع الى عرض حول مراقبة العمران واشكالية البنايات غير المتمم إنجازها.