الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة.

ووقفت الحكومة على مدى تقدم إنجاز محطتي تصفية المياه المستعملة ببشار ومدينة بوينان الجديدة. كما وقفت على مدى تقدم مشروع تزويد سكان بشار والعبادلة والقنادسة بالماء الشروب.

كما خصص الاجتماع لدراسة الإطار التنظيمي الخاص بإحصاء الثروات الغابية الوطنية. ومختلف مخططات التنمية والتهيئة والتسيير الناتجة عنها. كما تم الإستماع إلى عرض حول مخرجات الجلسات الوطنية حول إصلاح التكوين المهني والرامية إلى تحديد رؤية عملية وإعداد خريطة طريق قطاعية لإصلاح هيكلي.