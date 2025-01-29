الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي اجتماعا لمجلس الحكومة، خصّص لدراسة السبل الكفيلة بتعزيز النجاعة الطاقوية، من خلال استعراض مختلف المشاريع الجاري إنجازها والتدابير المقترحة لتنويع مزيج الطاقة تدريجيا. لاسيما عبر ترقية الطاقات المتجددة. بالإضافة كذلك إلى توسيع استخدام الطاقة الكهربائية. فضلا عن التحكم في استهلاك الطاقة، وذلك في إطار إعداد النموذج الطاقوي الجديد.

ووقفت الحكومة على مدى التقدم الحاصل في تجسيد خارطة الطريق الهادفة لتقليص آجال رسو السفن في الموانئ ومعالجة البضائع عند الاستيراد. وذلك في إطار متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 2 جوان 2024. حول التسيير الناجع للموانىء، من خلال تعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين وضمان التشغيل المتبادل بين مختلف الأنظمة الرقمية المستغلة. في معالجة الحاويات والبضائع على مستوى الموانئ.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول سبل تطوير خدمات الإتصالات، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بشأن تكنولوجيات الاتصالات والأنترنت. التي تكتسي أهمية إستراتيجية في مرافقة مسار الرقمنة وتدعيم الإبتكار. وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني ورفع نسبة تنافسيته.

واستمعت الحكومة، إلى عرض حول حصيلة نظام توأمة مؤسسات الصحة العمومية ودراسة الاقتراحات الرامية لتطويره. وخاصة في ظل النتائج الإيجابية المسجلة في مجال تسهيل الولوج إلى الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة وخاصة في مناطق الجنوب والهضاب العليا. وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بإحداث أقطاب النشاطات الاستشفائية.

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