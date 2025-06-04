الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خُصص للاستماع إلى عرض حول مدى تقدم إنجاز المشاريع المسجلة في إطار الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية لتطوير وتهيئة خليج مدينة الجزائر.

عقب ذلك، إستمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بعصرنة وسائل الدفع المعتمدة في ماي 2024. والتدابير الجديدة المقترحة بهدف تطوير وتعميم الدفع الالكتروني قصد تعزيز الشمول المالي وتبسيط المعاملات وتيسيرها.

كما استمعت الحكومة إلى تقرير مرحلي حول مدى التقدم الحاصل بشأن تقليص آجال إقامة السفن ومرور البضائع عند الاستيراد عبر الموانئ. التي تم وضعها في إطار إستراتيجية تطوير الموانئ وترقية تسييرها وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بهذا الشأن. كما استمعت الحكومة، في ذات السياق، إلى عرض حول مدى تقدم مشروع توسعة وتطوير ميناء جن جن بولاية جيجل. الذي سيجعل منه قطبا هاما لتبادل السلع في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وفي إطار متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى إنجاز أشغال ربط المحطات الخمس الجديدة لتحلية مياه البحر. الرامية لتعزيز خدمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة سكان الولايات الساحلية والمجاورة.

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