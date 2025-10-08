الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس اليوم الأربعاء الوزير الأول سيفي غريب اجتماعا للحكومة خُصص لدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون تسوية الميزانية لسنة 2023 وعرض حول تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، وكذا متابعة تنفيذ برنامج الربط بشبكة الماء الشروب للمناطق التي تشهد شحا مائيا.

كما درس اجتماع الحكومة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون تسوية الميزانية لسنة 2023 قبل عرضه على مجلس الوزراء. والذي يعتبر أول قانون لتسوية الميزانية الذي أعد على أساس الأحكام القانونية والتنظيمية الجديدة. التي دخلت حيز التنفيذ في سنة 2023.

و استمعت الحكومة إلى عرض حول تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة ”برنامج 3200 ميغاواط” وتم تسليط الضوء على الإرادة التي تحدو الدولة لجعل الطاقات المتجددة ركيزة للسيادة الطاقوية والتنمية المستدامة للبلاد. حيث ستباشر الجزائر. من خلال هذا البرنامج الطموح انتقالها نحو نموذج طاقوي يقوم على تثمين الطاقة الشمسية الوطنية وتعزيز القدرات الصناعية المحلية

على صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع تحويل المياه من عين الكرشة. في ولاية أم البواقي نحو سد كدية لمدور في ولاية باتنة.