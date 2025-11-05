الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول سيفي غريب اليوم الأربعاء اجتماعا للحكومة. من أجل دراسة مشروعي المرسومين التنفيذيين اللذين يحددان على التوالي شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية. وشروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية عندالتوظيف في القطاعين العام ولخاص.

للإشارة، فإن مشروعي هذين المرسومين التنفيذيين يندرجان في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية 2025-2029 للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية. بهدف تعزيز حماية أطفالنا وشبابنا وكذا الأوساط المهنية، من هذه الآفة.

من جهة أخرى، إستمعت الحكومة إلى عرض حول إعادة تنظيم استثمار القطاع الخاص في ميدان الصحة. حيث تم بهذه المناسبة، تسليط الضوء على القدرة المتنامية للقطاع الخاص وتأطيره بمنظومة تشريعية وتنظيمية محفزة وكذا تطوره المستمر. كما تم التأكيد على إدماج الإستثمار الخاص في الإستراتيجية الوطنية للصحة والتدابير التي باشرتها السلطات العمومية لتشجيع تطوره ومرافقته، ضمن منطق التكامل مع القطاع العام.

وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم الأشغال المتعلقة بتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في مختلف صيغ تخصيصه واستغلاله.

وتهدف هذه العملية التي تندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، إلى تسوية وضعية العقار الفلاحي وتسهيل استغلال الأراضي بفضل إنشاء لجان على مستوى الولايات والدوائر. كما تهدف إلى تحسين التنسيق والتعجيل بإجراءات استرجاع الأراضي غير المستغلة.

