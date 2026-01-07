الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، هذا الأربعاء اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة مشاريع هامة.

وتناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات استفادة المتمهنين من الإيواء على مستوى هياكل الإيواء. التابعة للمستخدم أو على مستوى الإقامات التابعة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني.

ويهدف هذا النص إلى استحداث آلية للتكفل بإيواء المتمهنين، وتحسين ظروف تكوينهم من خلال معالجة مشكلة بعد المسافة الجغرافية لبعض المؤسسات العمومية للتكوين المهني. أو المقرات الرئيسية للمؤسسات الإقتصادية عن إقامات المتمهنين.

ومن جهة أخرى، إستمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم تنفيذ البرامج التكميلية لفائدة ولايات خنشلة وتيسمسيلت والجلفة وتندوف. والتي أقرّها رئيس الجمهورية.

حيث تركز العرض على الوضعية المادية والمالية للبرامج والتي تعرف نسب انجاز معتبرة. وكذا أبرز العراقيل المسجلة في المشاريع الجارية وذلك من أجل رفعها واستكمال العمليات المسجلة في الآجال المحددة.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول التقرير السنوي المتعلق بالأخطار الكبرى لسنة 2024. ويتعلق الأمر بتحليل حصيلة أهم الأخطار المسجلة سنة 2024، وجوانب التأهب والاستجابة للكوارث، وكذا بسلسلة من التوصيات الرامية إلى الحد من الأخطار وتحسين وتكييف النظام الوطني لتسيير أخطار الكوارث.