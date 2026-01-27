الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عدة نقاط.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، شرعت الحكومة في البداية، في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن كيفيات إنشاء التعاونيات الفلاحية وتنظيمها وسيرها.

ويهدف هذا النص إلى عصرنة الإطار القانوني والتنظيمي للتعاونيات الفلاحية في الجزائر. بهدف تعزيز دورها في التنمية الفلاحية، والأمن الغذائي وترقية الاستثمار الريفي.

ولهذا الغرض، تضمن مشروع هذا النص العديد من المستجدات في مجال إنشاء وتسيير التعاونيات الفلاحية. لاسيما من خلال تبسيط إجراءات إنشائها باعتماد نظام للتسجيل بدلا من الإعتماد. عبر توضيح القوانين الأساسية والحوكمة الداخلية، عن طريق إدخال رأس المال الإجتماعي المتغير. وإمكانية إنشاء ملحقات، وتعزيز دور الاتحاديات التعاونية.

ومن جهة أخرى، وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، شرعت الحكومة في دراسة مشاريع أوراق الطريق 2026 ـ 2028، بالنسبة لكل قطاع، قبل عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.

وفي هذا الإطار، استمعت الحكومة إلى عرض حول ورقة الطريق الخاصة بقطاع الصناعة الذي تمحور حول تنويع الصناعة الوطنية. ورفع مستوى مساهتمها في الناتج الداخلي الخام. وكذا حول الرؤية الإستراتيجية لتعزيز وتوطيد النظام البيئي الوطني المخصص لتطوير القطاع الصناعي.

وبهذا الشأن، حرص الوزير الأول على التذكير بالتوجيهات العامة المتعلقة بمنهجية تحضير أوراق الطريق القطاعية، لاسيما من حيث:

تحديد المحاور الإستراتيجية للقطاع، الذي يجب أن يكون قائما على أساس تشخيص موضوعي للوضع الراهن.

تحديد الآليات والأدوات العملياتية من أجل تجسيد هذه الاستراتيجية، ومواءمة أهداف الاستراتيجية مع القدرات البشرية والمالية المتاحة.

التكفل بالتفاعل القطاعي للتدابير والمشاريع المقترحة، وتقدير آجال لتنفيذها.