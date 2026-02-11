الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة الحصيلة السنوية لتنفيذ توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية. التي أسداها خلال اللقاء السادس الذي جمع الحكومة بالولاة، يومي 24 و25 ديسمبر 2024.

كما تم مناقشة التوصيات المنبثقة عن هذا اللقاء، والتي تتعلق خصوصاً بمواصلة ديناميكية التنمية المحلية، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي. وتعزيز دور السلطات المحلية في خلق الثروة وفرص العمل، وتحديث الخدمات العامة المحلية. بالإضافة كذلك إلى إصلاح الإدارة الحضرية للمدينة لضمان بيئة معيشية عالية الجودة للمواطنين.

كما تدارست الحكومة، في قراءة ثانية، مشروع إطلاق خدمات الإتصالات عبر الأقمار الصناعية في المدار غير الثابت. ويتمثل الهدف المتوخى من إطلاق هذه الخدمات عبر الأقمار الصناعية. في تطوير النفاذ إلى الإنترنت عالية التدفق عبر كامل التراب الوطني، وبالأخص في المناطق الريفية والمعزولة وتعزيز السيادة الوطنية في هذا المجال الاستراتيجي.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور