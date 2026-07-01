الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة خصص لدراسة عدة نقاط مهمة.

كما درست الحكومة مشروع إنشاء المتحف الوطني الكبير للتاريخ الطبيعي في الجزائر. الذي يهدف إلى صون وتثمين التراث الطبيعي الوطني. وحماية التنوع البيولوجي ودعم البحث العلمي. وتعزيز مكانة الجزائر كوجهة علمية وثقافية وسياحية.

كما ينتظر أن يحدث هذا الصرح نقلة نوعية في تسيير الإرث الطبيعي الوطني. من خلال توفير بنية تحتية عصرية، تعنى بجمع المقتنيات الوطنية للتاريخ الطبيعي وحفظها وتوثيقها. وضمان نقل هذا التراث للأجيال القادمة، في إطار تجسيد إلتزامات بلادنا في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.

في حين، استمعت الحكومة إلى عرض حول ترقية المقاولاتية في وسط التكوين المهني. باعتبارها مسعى يترجم توجيهات رئيس الجمهورية. الرامية إلى ترسيخ ثقافة المبادرة وتعزيز الفكر المقاولاتي لدى المتكوِّنين. وجعل منظومة التكوين المهني رافعة استراتيجية لإعداد جيل جديد من حاملي المشاريع القادرين على المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.

كما يهدف هذا التوجه إلى إرساء الثقافة المقاولاتية منذ بداية المسار التكويني، من خلال تمكين المتكوِّنين من اكتساب الكفاءات التقنية. والتسييرية اللازمة لإنشاء مؤسسات اقتصادية مستدامة قادرة على خلق القيمة المضافة. بدل الاقتصار على الاندماج في سوق الشغل التقليدي.

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