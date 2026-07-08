الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، هذا الأربعاء اجتماعا للحكومة خصص لدراسة الإطار القانوني المتعلق بإنشاء سلطة مينائية وطنية. تكلّف بأداء مهام الخدمة العامة المتمثلة في تطوير وصيانة المجال المينائي العمومي وتسييره وحفظه وصونه.

كما تدارست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء المجلس الوطني للمكننة الفلاحية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره.

وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، يرمي مشروع هذا النص إلى وضع إطار وطني للحوكمة مكلّف بتحديد الإستراتيجية الوطنية للمكننة الفلاحية وتنسيقها ومتابعة تنفيذها. بهدف تطوير المكننة الفلاحية في بلادنا، وتحديث المستثمرات الفلاحية، وتحسين الإنتاجية والمساهمة في تدعيم السيادة الغذائية الوطنية.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول برنامج “صنعة ” الذي يعتبر آلية عملية لتأهيل الشباب واكتساب المهارات المهنية المطلوبة في سوق العمل. ويهدف هذا البرنامج إلى التعريف بالمهن والحرف وتنمية القدرات المهنية والحرفية للشباب. من خلال توفير فضاءات للتكوين والتأطير ومرافقة تمكنهم من اكتشاف مختلف المهن واكتساب المهارات اللازمة لممارستها.

ومن أجل تمكين جميع الفئات من الإستفادة من هذا البرنامج، يتم تمديد أوقات برامج التكوين لتشمل الفترات المسائية وعطلة نهاية الأسبوع. حيث تأتي هذه المبادرة الوطنية استجابة للحاجيات المتزايدة للإقتصاد الوطني في مجال اليد العاملة المؤهلة. ودعماً للسياسات العمومية الرامية إلى خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، وتشجيع المبادرة الفردية للشباب.

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