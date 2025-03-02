الوزير الأول يترأس اجتماعا للمجلس الوطني الإستشاري لترقية الصادرات

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الاحد، اجتماعا للمجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات.

وحسب مصالح الوزير الاول، استمع المجلس إلى عدد من العروض القطاعية حول الصادرات خارج المحروقات خلال الفترة الماضية. والتوقعات الخاصة بالصادرات خارج المحروقات لسنة 2025 وحسب كل قطاع.

كما تدارس المجلس جملة من الاقتراحات والتدابير الكفيلة بمضاعفة الصادرات خارج المحروقات لاسيما في الشعب الأساسية. على غرار المواد البتروكيميائية والمنجمية، والمواد الفلاحية والغذائية، والمواد الصيدلانية، بالإضافة إلى المواد الصناعية، فضلا عن ترقية تصدير الخدمات.

وتم خلال المجلس الدعوة إلى إعداد خطط قطاعية وبرامج محددة بالإضافة إلى إبرام عقود نجاعة مع المتعاملين الاقتصاديين من اجل تحقيق الأهداف المسطرة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

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