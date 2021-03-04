الوزير الأول يترأس اجتماعا لمجلس الحكومة

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، اجتماعا لمجلس الحكومة.

ودرس اجتماع مجلس الحكومة مشروعين تمهيديين لأمرين قدمهما وزير العدل، بلقاسم زغماتي، ووزير الداخلية، كمال بلجود.

واستمعت الحكومة الى عرض قدمه وزير العدل حول مشروع الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

كما استمعت الحكومة الى عرض قدمه بلجود، حول مشروع يحدد عدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان

وجدير بالذكر أنه سيتم عرض ودراسة مشروعي هذين النصين خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم.