الوزير الأول يترأس اجتماعا مع الولاة لتقييم موسم الحصاد ويأمر باستكماله قبل 10 أوت

ترأس الوزير الأول، اليوم الخميس 30 جويلية 2026، اجتماعا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع الولاة، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق. تنفيذا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية، خصّص لتقييم سير موسم الحصاد والدرس للموسم الحالي.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد شهد الاجتماع الوقوف على التحديات اللوجيستية والتنظيمية التي رافقت الموسم. بالنظر إلى أهمية المساحات الواجب حصدها ومستويات الإنتاج غير المسبوقة منذ عقود، حيث تم اتخاذ تدابير استباقية لضمان الاستغلال الأمثل للعتاد الفلاحي عبر مختلف ولايات الوطن.

وفي هذا الإطار، تم تدعيم الحظيرة الوطنية التي تضم ما يقارب 10 آلاف آلة حصاد في الخدمة، إلى جانب إنشاء التعاونيات الفلاحية للمكننة، التي باشرت باقتناء حاصدات جديدة بمواصفات عصرية.

كما أظهرت المتابعة الميدانية مع الولاة، إلى جانب روح التضامن بين الولايات والفلاحين، أن تسخير القدرات الوطنية لآلات الحصاد ووضع قدرات التخزين الإضافية الجديدة حيز الخدمة، أسهما في تحقيق نتائج إيجابية، لا سيما من خلال تقليص آجال حملة الحصاد والدرس.

وفي ختام الاجتماع، أسدى الوزير الأول تعليماته إلى الولاة بالسهر شخصيا على استكمال العملية وفق الآجال التي حددها رئيس الجمهورية، على أن لا تتجاوز 10 أوت 2026.