الوزير الأول يترأس اجتماعا وزاريا مشتركا لدراسة واقع العلاقات “الجزائرية- النيجيرية”

ترأس اليوم الخميس، الوزير الأول سيفي غريب إجتماعا وزاريا مشتركا لدراسة واقع وآفاق العلاقات “الجزائرية- النيجيرية”. وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بمتابعة تنفيذ نتائج الزيارة التي قام بها الفريق أول عبد الرحمن تشياني، رئيس جمهورية النيجر. رئيس الدولة، إلى الجزائر يومي 15 و16 فيفري 2026.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فقد شمل الإجتماع مجالات الطاقة والبنى التحتية والصناعة، والصحة والتجارة والتكوين. فضلا عن سبل تجسيد مختلف المشاريع الثنائية المشتركة وأنشطة التعاون والتضامن التي أقرها الجانبان بمناسبة هذه الزيارة الرئاسية.

وقد حضر الإجتماع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم. بالإضافة كذلك إلى وزير المالية، وزير الصحة، وزير الصناعة، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. وكذا الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني والمدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

