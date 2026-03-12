الوزير الأول يترأس اجتماعًا لدراسة الاستراتيجية الوطنية للسينما 2026–2030

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء اجتماعًا للمجلس الوزاري المشترك خُصص لدراسة الاستراتيجية الوطنية للسينما للفترة 2026-2030.

وتُعد هذه الاستراتيجية وثيقة مرجعية تنطلق من التزامات عبد المجيد تبون، حيث تجسّد عمليًا. التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية في إطار دعم وتطوير قطاع السينما في الجزائر. كما تستند إلى الرؤية التي طرحها خلال الجلسات الوطنية للسينما 2025، المنعقدة يومي 19 و20 جانفي 2025، وما أسفرت عنه من توصيات ومخرجات. تهدف إلى إعادة بعث الصناعة السينمائية الوطنية.

وترتكز هذه الاستراتيجية على مقاربة شاملة تعتبر السينما مشروعًا وطنيًا متكاملاً يتقاطع فيه البعد الثقافي مع الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية والمالية. إضافة إلى الأبعاد الاتصالية والدبلوماسية. كما تسعى إلى إرساء صناعة سينمائية حديثة وتنافسية قادرة على تلبية تطلعات الجمهور الجزائري وإعادة إحياء ديناميكية. الإنتاج السينمائي في البلاد.