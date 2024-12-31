الوزير الأول يترأس اجتماعًا للحكومة.. هذا ما جاء فيه

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للحكومة، خصص لمواصلة دراسة مشروع تمهيدي لقانون ينظم النشاطات المنجمية.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، خصص الاجتماع لمواصلة دراسة مشروع تمهيدي لقانون ينظم النشاطات المنجمية. على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 26 نوفمبر 2023. ونتائج المشاورات مع مختلف الفاعلين والمختصين والخبراء في هذا المجال.

ويأتي ذلك، بهدف إثراء هذا المشروع بما يتيح تعزيز جاذبية قطاع المناجم للمستثمرين. ويضمن توفير الشروط المناسبة للاستغلال الأمثل للموارد المنجمية. وتثمينها في سياق الديناميكية الصناعية الحالية للبلاد.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع سد بوزينة بولاية باتنة الذي تم إنجازه بسعة تخزينية تقدر بـ 18 مليون متر مكعب.

ومن جهة أخرى، درست الحكومة سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بتسيير المراكز الحدودية البرية. وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الهادفة إلى إنجاز منشآت حدودية عصرية وفعالة. كفيلة بتيسير تنقل المسافرين وتحسين نوعية الخدمات المقدمة.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم عملية تركيب كاشفات أحادي أوكسيد الكربون. التي تم إطلاقها تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي سمحت لحد الآن، بتركيب أزيد من 9,7 مليون كاشف عبر 58 ولاية.

وتم تركيب الكواشف، قصد تأمين المواطنين من مخاطر التسمم بأحادي أوكسيد الكربون.

وستتواصل عملية تركيب الكاشف خلال السنة القادمة، مع إشراك المؤسسات الناشئة والمصنعين المحليين. إلى جانب تكثيف حملات التحسيس لضمان استعمال مؤمّن للتجهيزات الغازية.