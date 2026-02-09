الوزير الأول يترأس اجتماعًا للمجلس الوزاري المشترك

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، هذا الإثنين، اجتماعًا للمجلس الوزاري المشترك، خصّص لدراسة مدى تقدم مشروع الفوسفات المدمج، المهيكل على مستوى ثلاث ولايات، وهي تبسة وسوق أهراس وعنابة.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، يتعلق الأمر بمشروع هام لتطوير القطاع المنجمي والصناعي الوطني. الذي يزخر باحتياطيات قابلة للإستغلال تبلغ 840 مليون طن من الفوسفات. ويهدف إلى إنتاج سنوي قدره 10,5 مليون طن من الفوسفات الخام.

وبهذه المناسبة، تمّ اتخاذ جملة من التدابير بغرض تعزيز التنسيق بين القطاعات وحشد كافة الوسائل اللازمة للوفاء بالآجال التي حدّدها رئيس الجمهورية من أجل استكمال هذا المشروع في موعده، المقرّر في نهاية عام 2026.