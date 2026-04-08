الوزير الأول يترأس اجتماعًا هامًا… هذه أهم الملفات

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اجتماعًا للحكومة خُصّص لدراسة عدد من الملفات الهامة. على رأسها مكافحة المخدرات، وتنظيم المكملات الغذائية. وتطوير قطاع الاتصالات.

في مستهل الاجتماع، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي. يهدف إلى تحفيز المواطنين على الإبلاغ عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.من خلال تقديم حوافز مالية ومزايا أخرى، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2025-2029). ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الردع والوقاية.وإشراك المجتمع في التصدي لهذه الظاهرة.

كما تناولت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الخصائص التقنية للمكملات الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري. بهدف سد الفراغ القانوني في هذا المجال وضمان سلامة المستهلك.ويتضمن النص تحديد قائمة الفيتامينات والأملاح المعدنية. المسموح بها وكذا الجرعات القصوى، وفق توجيهات دولية في مجال الصحة والتغذية.

وفي سياق آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول التعليم القرآني، الذي يضم أكثر من مليون و250 ألف منتسب. ويؤطره نحو 40 ألف مؤطر. وتم التأكيد على ضرورة تنظيم هذا النشاط ومواكبته للتحول الرقمي، من خلال وضع دفتر شروط يضمن حماية المرجعية الدينية الوطنية وتعزيز قيم الاعتدال.

أما في قطاع الاتصالات، فقد استمعت الحكومة إلى عرض حول خطة إيقاف تشغيل شبكات الجيل الثاني والثالث تدريجيًا، في أفق الانتقال. الكامل إلى الجيلين الرابع والخامس بحلول سنة 2029. ويهدف هذا التحول إلى تحسين جودة الخدمات وتخفيض التكاليف. إلى جانب تحديث الإطار التنظيمي لضمان توفر الهواتف المحمولة والتصدي. لمخاطر الجرائم الإلكترونية.