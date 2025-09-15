الوزير الأول يترأس اجتماعًا وزاريًا لمتابعة تحضيرات الدخول المدرسي الجديد

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الاثنين، بقصر الحكومة، اجتماعًا وزاريا مشتركا، خصِّص للوقوف على التحضيرات الجارية للدخول المدرسي 2025-2026.

وحسب بيانٍ لمصالح الوزير الأول، فقد تم خلال هذا الاجتماع الذي عرف مشاركة وزراء الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والمالية، والتربية الوطنية، والسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية. استعراض مختلف التدابير المتخذة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتحضير الأمثل للدخول المدرسي في مختلف جوانبه. لا سيّما على المستوى البيداغوجي، وجاهزية المؤسسات والمرافق التربوية عبر التراب الوطني. فضلًا عن مختلف الخدمات ذات الصلة على غرار النقل والإطعام المدرسيَّين.