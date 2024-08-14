الوزير الأول يترأس اجتماع مجلس مساهمات الدولة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، أشغال الدورة 188 لمجلس مساهمات الدولة.

وخصصت أشغال الاجتماع لمتابعة مدى تنفيذ القرارات الصادرة خلال الدورة السابقة. والمتعلقة بنقل ملكية الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية. في إطار قضايا مكافحة الفساد، لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية الاقتصادية بمقابل ذي قيمة. وذلك تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما سجل مجلس مساهمات الدولة بارتياح، الإجراءات المتخذة في هذا الإطار من قبل القطاعات المعنية. مع دعوة كل المتدخلين إلى تيسير الإجراءات التي تمت مباشرتها لوضع الوحدات المنقولة حيز التشغيل في أقرب الآجال. بما يمكنها من المساهمة فعليا في بعث إنعاش القطاعات الاقتصادية المستفيدة من هذه التحويلات.

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عقد مجلس مساهمات الدولة، اليوم الأربعاء اجتماعاً برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي.

وخُصّص الاجتماع لتحويل عدد من الأصول العقارية ذات الطابع الفائض عن المؤسسة العمومية الاقتصادية “Divindus zones industrielles”. إلى الأملاك الخاصة للدولة. قصد إدراجها لاحقا ضمن الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

كما يندرج هذا القرار في سياق تفعيل المنظومة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية لإضفاء تسيير اقتصادي. يستجيب لمعايير الشفافية، على عملية منح العقار الموجه للاستثمار. من خلال التشكيل التدريجي للحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. بهدف وضعها ضمن العروض العقارية الموجهة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع الاستثمارية.