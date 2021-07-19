الوزير الأول يتعافى من إصابته بكوفيد-19

تعافى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، من إصابته بفيروس كورونا. واستأنف الوزير الأول، مهامه بقصر الحكومة، بعد أن أثبتت نتائج الفحص الذي أُجري له تعافيه من الإصابة بكوفيد-19.

وكانت مصالح الوزارة الأولى، قد أعلنت يوم السبت 10 جويلية الجاري، عن إصابة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن بفيروس كورونا كوفيد 19.

وحسب ذات المصالح، فإن الوزير الأول قد دخل في حجر صحي، كما واصل عمله والقيام بمهامه عن بعد.