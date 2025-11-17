الوزير الأول يتفقد المعرض الوطني للمهن ويؤكد دعم الدولة لترقية الكفاءات الوطنية

قام الوزير الأول، سيفي غريب، بزيارة المعرض الوطني للمهن المقام بمدينة وهران، والمنظم على هامش فعاليات الطبعة الأولى لأولمبياد المهن.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد شكّل هذا الحدث مناسبة له للوقوف على مختلف الأجنحة والأنشطة المعروضة. والاستماع بعناية إلى الانشغالات والتطلعات التي عبر عنها المشاركون، كما اطلع عن كثب على طبيعة مشاريعهم ومساهماتهم في هذا الموعد المهني الوطني.

وخلال زيارته، جدّد الوزير الأول تأكيد التزام الدولة بدعم الفاعلين في مجال التكوين والمهارات، والعمل على توفير الظروف والوسائل الملائمة لترقية الكفاءات الوطنية، بما يعزز مساراتهم المهنية ويتماشى مع متطلبات التنمية الشاملة.