الوزير الأول يتلقى لقاح سبوتنيكv وهذا ما قاله

تلقى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، جرعة من لقاح سبوتنيك v الروسي، بالعيادة المتعددة الخدمات في الينابيع بالعاصمة.

ولدى وصوله إلى العيادة، مكث الوزير الأول، في قاعة الانتظار، حيث تبادل أطراف الحديث مع مجموعة من المواطنين.

وبعد مناداته لتلقي اللقاح، رفض الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن يجتاز المواطنين الذين كانوا قبله.

وسمح جراد لإحدى المسنات أتت بعده الى العيادة بالدخول لتلقي اللقاح، نظرا لأولوية كبار السن.

وعند دخوله، الى قاعة التلقيح، قال جراد إن كمية اللقاح ستكون كافية لكل الجزائريين، وربما سيكون هناك فائض.

وشدد جراد على أن تكون المنصة الرقمية الخاصة بالتلقيح دقيقة وتعمم على كل الولايات.