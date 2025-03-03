الوزير الأول يتلقى مكالمة من نظيره الموريتاني

تحادث الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الاثنين، هاتفيا مع الوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية، مختار ولد أجاي، حيث تبادلا التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم بين البلدين الشقيقين. والذي يشهد حركية متصاعدة انسجاما مع الإرادة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني.

كما استعرض الجانبان التقدم الحاصل في مشاريع وبرامج التعاون بين البلدين في عديد المجالات. لاسيما تلك المتعلقة بالبنى التحتية وبتعزيز الاندماج الإقليمي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة التي ينشدها البلدان، يضيف البيان.

وحسب المصدر نفسه، تم استعراض الأوضاع الراهنة في المنطقة بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

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