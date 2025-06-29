إعــــلانات
الوطني

الوزير الأول يتوجه إلى إسبانيا للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية

بقلم عايدة.ع
الوزير الأول يتوجه إلى إسبانيا للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
  • 372
  • 0

يتوجه الوزير الأول، نذير العرباوي،  اليوم الأحد، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى مدينة اشبيلية، الإسبانية  للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سينعقد في الفترة من 30 جوان إلى 3 جويلية 2025.

وسيعكف المشاركون في هذا المؤتمر على دراسة مختلف المسائل  ذات الصلة بمشكلة تمويل التنمية. لاسيما من خلال الوقوف على مدى تنفيذ برنامج عمل أديس أبابا لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وذلك بهدف صياغة اقتراحات وحلول جماعية لدعم جهود التنمية و رأب الفجوة التمويلية.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/aZCxw
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر