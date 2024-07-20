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الوزير الأول يتوجه إلى العاصمة الغانية آكرا

بقلم النهار أونلاين
الوزير الأول يتوجه إلى العاصمة الغانية آكرا
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يتوجه الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم السبت 20 جويلية الجاري. إلى جمهورية غانا ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. للمشاركة في الاجتماع نصف السنوي السادس بين الإتحاد الأفريقي والمجموعات الإقتصادية و الآليات الإقليمية. الذي ستجري أشغاله بالعاصمة الغانية آكرا.

وسيخصص هذا الاجتماع رفيع المستوى، لتعزيز التنسيق والتعاون بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية والآليات الإقليمية في مختلف المجالات بهدف دعم جهود حفظ السلم والأمن وتسريع وتيرة التنمية والاندماج الاقتصادي على الصعيد القاري.

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