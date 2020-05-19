الوزير الأول :يجب التركيز على اللغتين الانجليزية والصينية وعدم الاكتفاء بالفرنسية فقط

شدد الوزير الأول عبد العزيز جراد خلال إشرافه على إطلاق القناة التلفزيونية العمومية ” المعرفة الموجهة للطلبة والتلاميذ في مختلف الأطوار التعليمية الثلاث على التركيز على اللغات الأجنبية وعدم الاكتفاء باللغة الفرنسية.

وأضاف الوزير الأول انه من الضروري تعزيز دور اللغتين الانجليزية والصينية مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من التجربة الصينية من خلال هذه القناة التي تعتبر فرصة لتعلم اللغة الصينية لفهم الثقافة والحضارة الصينية وكيف يفكر الإنسان الصيني، معتبرا ذلك بالأمر الهام جدا.

واستطرد الوزير الأول أن الصين دولة رائدة أبانت عن نجاحها من خلال التحكم في وباء كورونا.

وأكد الوزير من جهة أخرى على ضرورة أن تكون هذه القناة واسط ربط بين الجزائر ومختلف الحضارات البعيدة علينا مشيرا إلى العلاقات الوطيدة التي تربط الشعبين .