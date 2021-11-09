الوزير الأول: يجب تسهيل منح “الفيزا” للمستثمرين

دعا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، إلى تسهيل منح التأشيرات للأجانب خاصة فئة المستثمرين من أجل الدخول إلى الجزائر.

وقال الوزير الأول، خلال تواصل أشغال مؤتمر البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أن تأشيرة الدخول للجزائر، هي الأكثر صعوبة في المنح في العالم.

كما أكد الوزير على ضرورة منح تسهيلات خاصة للمستثمرين الأجانب. لخلق فرص الإستثمار في البلاد.

السفير الجزائري بفرنسا..الجالية تشتكي غلاء التذاكر

قال السفير الجزائري بباريس داود عنتر أن الجالية الجزائرية بفرنسا تشتكي من غلاء أسعار التذاكر. مشيرا إلى أن 2 مليون و200 ألف جزائري متواجدون بفرنسا.

وتابع السفير القول، أن تذاكر السفر جد غالية، ولا يمكن دفع 3000 أورو من أجل قضاء 15 يوما في الجزائر.

كما كشف عن إجتماع جرى الأربعاء المنصرم، تم فيه دراسة سعر التذاكر نحو فرنسا. كما تم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة سبب غلاء هذه التذاكر.

من جهته وافق الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على رأي السفير حول غلاء التذاكر. كما قال: ” أظن أن هناك من يريد أن يرفع تسعيرة تذكرة السفر لقطع الرابط بين المهاجرين الجزائريين والجزائر”.

الوزير الأول: نعمل على إستعادة الثقة بين المستثمر والدولة

قال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، أن الدولة يجب أن تتحرر من ريع البترول. وتعمل الحكومة على إستعادة ثقتها مع المستثمر.

وأكد بن عبد الرحمن، أن الحكومة ستستمر في الإصلاحات القانونية والتشريعية، وإنتهت من سن قانون الإستثمار، ولابد من تغيير الذهنيات في الإدارات العمومية.

وعن قطاع المحروقات، قال الوزير أن 75 من بالمائة من العملة الصعبة التي تدخل للجزائر هي من قطاع المحروقات. كما أشار إلى أن عملية التنقيب على المعادن والثروات لم تصل الى المستوى المطلوب. وقال أنه لم نصل بعد إلى تنقيب 10 بالمائة من ثرواتنا.

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