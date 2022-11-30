الوزير الأول: يجب تقريب الجامعة من الطالب

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، على ضرورة تقريب الجامعة من الطالب. والابتعاد عن الجانب النظري، والتوجه للجانب التطبيقي.

كما شدّد الوزير الأول خلال تدشينه القطب 4000 مقعد بجامعة تيسمسيلت على هامش إجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، أنه يجب تقريب الجامعة من الطالب. كما يجب استغلال الغطاء النباتي لصناعة الأدوية. بالإضافوة كذلك إلى فتح تخصص بالصناعة الصيدلانية

وأمر الوزير الأول بضرورة الإبتعاد عن الجانب النظري، والتوجه للجانب التطبيقي. بالإضافة كذلك إلى ربط التخصصات في الجامعة مع خصائص ولاية تيسمسيلت، لخلق مناصب الشغل.

وصل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، إلى تيسمسيلت. رفقة طاقمه الحكومي، وهذا من أجل الاجتماع الخاص الذي تقرر تنظيمه في الولاية.

وخصص جدول أعمال هذا الاجتماع، لدراسة ومناقشة ورقة الطريق لتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية لفائدة ولاية تيسمسيلت. الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا. وقام الوزير الأول، بتفقد ومعاينة عدد من المنشآت في الولاية، كما سيعقد لقاء مع فعاليات المجتمع المدني.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر خلال مجلس الوزراء، الأخير، الحكومة بعقد اجتماعها الخاص بالولاية. مع مباشرة تجسيده وترسيمه ميدانيا وهذا بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

وأعلن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 100 مليار دينار جزائري من أجل إعادة تنمية ولاية تيسمسيلت. كما أشار الوزير الأول، إلى أن هذه التكلفة تم وضعها في إطار 90 مشروعا يخص 17 قطاع وزاري.

في حين، أكد، أيمن بن عبد الرحمان عقب نهاية اجتماع الحكومة المنعقد في تيسمسيلت، أن الولاية تعاني من تأخر في التنمية. مشيرا إلى أن برنامج رئيس الجمهورية التنموي سيساعد على إحداث نهضة اقتصادية واجتماعية بهذه الولاية. كما اعتبر، الوزير الأول، أن ولاية تيسمسيلت ظلمت من حيث المشاريع التنموية المهيكلة.

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