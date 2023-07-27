الوزير الأول يجري مباحثات مع نائب رئيس مجلس السيادة للسودان

أجرى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، محادثات مع مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة لجمهورية السودان.

كما شكل اللقاء فرصة للتطرق إلى العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. وتبادل الرؤى حول الجهود الرامية إلى تجاوز الأزمة التي يعرفها السودان.

وتأتي المحادثات، على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أشغال القمة الروسية-الإفريقية الثانية، المنعقدة بسانت بطرسبورغ.