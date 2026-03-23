الوزير الأول يجري محادثات ثنائية على انفراد مع نظيره النيجري
أجرى الوزير الأول، سيفي غريب، محادثات ثنائية على انفراد مع نظيره النيجري، علي لمين زين مهمان، بمقر الوزارة الأولى في نيامي.
يأتي هذا على هامش افتتاح أشغال الدورة الثانية للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-النيجيرية للتعاون، والتي تعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات “مهاتما غاندي”.
وكان الوزير الأول قد ترأس، مناصفة مع نظيره النيجري، علي لمين زين مهمان، أشغال الدورة الثانية للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-النيجيرية للتعاون.
وللإشارة، حل الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الاثنين، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بجمهورية النيجر في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري رفيع المستوى. وذلك في إطار انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية - النيجرية للتعاون.
وكان في استقبال الوزير الأول لدى وصوله إلى مطار نيامي الدولي، الوزير الأول لجمهورية النيجر، علي لمين زين مهمان.