الوزير الأول يجري محادثات ثنائية على انفراد مع نظيره النيجري

أجرى الوزير الأول، سيفي غريب، محادثات ثنائية على انفراد مع نظيره النيجري، علي لمين زين مهمان، بمقر الوزارة الأولى في نيامي.

يأتي هذا على هامش افتتاح أشغال الدورة الثانية للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-النيجيرية للتعاون، والتي تعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات “مهاتما غاندي”.

وكان الوزير الأول قد ترأس، مناصفة مع نظيره النيجري، علي لمين زين مهمان، أشغال الدورة الثانية للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-النيجيرية للتعاون.