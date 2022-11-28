قناة النهار الوزير الأول يجري محادثات مع رئيسة الحكومة التونسية بقلم قناة النهار نشر في 28 نوفمبر 2022 - 14:54 الوزير الأول شارك غرِّد أرسل 63 0 الوزير الأول يجري محادثات مع رئيسة الحكومة التونسية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/jHWtT اقرأ أيضا شاهد ما عثر عليه رجال الدرك والأمن في مداهمات لأماكن مشبوهة بوهران!؟ قناة النهار 12 نوفمبر تساقط للثلوج على المرتفعات مساء اليوم قناة النهار 19 نوفمبر حمزة بن دلاج يبعث برسالة للشعب الجزائري ويكشف عن موعد خروجه من السجن قناة النهار 10 نوفمبر دلال خير: طفل مصاب بسرطان الدمّ يحتاج لعملية زراعة النخاع العظمي خارج الوطن قناة النهار 18 نوفمبر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يستقبل رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن بمطار الجزائر الدولي قناة النهار 28 نوفمبر مطاعم ومحلات تفتقر لشروط النظافة..دعوات لتكثيف مداهمات اللجان المختلطة قناة النهار 24 نوفمبر صريح جدا: هذا هو الفريق الذي يشجعه الجزائريون في كأس العالم .. قناة النهار 22 نوفمبر صريح جدا: هل يراقب الأولياء الجزائريون هواتف أبنائهم ..؟ قناة النهار 15 نوفمبر بلماضي: التغييرات الكثيرة تهـدد تماسك الفريق لكن يجب تجريب اللاعبين قناة النهار 17 نوفمبر حجز 7 قناطير من اللحوم البيضاء فاسدة كانت موجهة للإستهلاك بوهران قناة النهار 17 نوفمبر