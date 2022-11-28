الوزير الأول يجري محادثات مع رئيسة الحكومة التونسية

أجرى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، بقصر الحكومة، محادثات مع نجلاء بودن رمضان. رئيسة الحكومة التونسية، التي تقوم بزيارة عمل إلى بلادنا تدوم يوما واحدا.

وقد سمحت المحادثات بالإشادة عالياً بعمق علاقات الأخوة والتضامن التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. مع استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي على ضوء توجيهات قائدي البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأخيه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الرامية إلى تحقيق المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة.

كما جدد الطرفان عزمهما على تنشيط آليات التعاون الثنائي ومتابعة مختلف المشاريع المشتركة. وتعزيز المبادلات الاقتصادية، لاسيما خلال الاستحقاقات الثنائية المقبلة، وعلى رأسها اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية.

وقد جرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.