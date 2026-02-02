الوزير الأول يجري مكالمة مع رئيس الوزراء القطري..والطرفان يشيدان بمتانة العلاقات

أجرى الوزير الأول، سيفي غريب اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر. تناولا خلالها واقع وآفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

و نقل الوزير الأول تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أخيه سمو أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وخالص تمنياته للشعب القطري الشقيق بدوام التقدم والازدهار.

في حين، أشاد الطرفان بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وبالمستوى الذي بلغه التعاون الثنائي والحركية التي يشهدها في شتى المجالات. بفضل التوجيهات السامية لقائدي البلدين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما أكد الجانبان على مواصلة العمل معا من أجل تطوير وتنويع التعاون الثنائي. لاسيما في المجالات الاقتصادية. مع التنويه بأهمية تنشيط آليات التعاون الثنائي على كل المستويات. بغية تعزيز العلاقات الثنائية وتجسيد ومرافقة المشاريع الاستثمارية المشتركة. وتكثيف التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء لدولة قطر الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية وفق الرؤية التي وضعها قائدا البلدين، معرباً عن تحيات سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لأخيه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وإرادته الصادقة في العمل معه للارتقاء بالتعاون الثنائي في شتى المجالات.

