الوزير الأول يجري مكالمة هاتفية مع نظيره المصري

أجرى الوزير الأول سيفي غريب، مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية، مصطفى مدبولي. تمحورت حول متابعة نتائج المحادثات الهاتفية التي جمعت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع أخيه رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي يوم 8 أكتوبر 2025.

وحسب بيانٍ لمصالح الوزير الأول، فقد سمحت المكالمة الهاتفية باستعراض واقع علاقات التضامن والتعاون التاريخية التي تربط البلدين.

إذ أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، بهذه المناسبة، عمق العلاقات التي تربط الجزائر ومصر. منوّهًا بالتقدير والاحترام الذي تحظى به الجزائر لدى مصر قيادة وحكومة وشعبا. مشددًا على أهمية العمل المشترك من أجل تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وجدّد الوزير الأول، من جهته، التهاني لنظيره المصري بمناسبة الاحتفال بانتصارات السادس من أكتوبر. مؤكدًا على أهمية تعزيز وتكثيف التعاون الثنائي ليرتقي إلى مستوى التضامن التاريخي بين البلدين، ولا سيما من خلال الإعداد الجيّد لعقد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية، التي ستشكل محطة هامة لتوطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.