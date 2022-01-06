الوزير الأول يحسم الأمور ويرد على ندرة بعض المواد الإستهلاكية في الأسواق

كشف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن ندرة بعض المواد الإستهلاكية، على غرار مادة زيت المائدة، تعود أساسا إلى اضطراب في التوزيع. مؤكدا أن الأمور ستعود إلى نصابها خلال الأيام المقبلة.

وقال الوزير الأول في تصريح للصحافة على هامش مراسم توزيع الإعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية بعنوان ميزانية 2022، أن هذا الخلل جاء نتيجة الإجراءات التي تقوم بها بعض المصانع نهاية كل سنة مثل عملية الجرد التي تدفع إلى تخفيض وتيرة التوزيع. مؤكدا أن الأمور ستعود إلى نصابها خلال الأيام المقبلة.

وفيما يخص زيت المائدة، أشار الوزير الأول، إلى أن الإحتياجات الوطنية م. بقدرة اضافية تفوق 400 طن في اليوم وهذا ما يسمح بتغطية كل الحاجيات الوطنية حسبه.

و ذكر الوزير الأول، بأن كل المواد الإستهلاكية على المستوى العالمي عرفت زيادة رهيبة في الأسعار نتيجة الظروف المناخية. وارتفاع كلفة النقل البحري من الصين إلى أوروبا. و أيضا من أوروبا إلى الجزائر والتي تضاعفت بأربع مرات. مشيرا إلى أنه “بالرغم من هذا بقيت الدولة متمسكة بالدعم لهذه المواد الأساسية التي لازالت تباع بالثمن السابق. ولم تزد سنتيما واحدا في أسعارها”.

من جهة أخرى، اشار بن عبد الرحمان الى مستوى التحويلات الاجتماعية التي تقدر في السنة الحالية بـ 1942 مليار دج موجهة لدعم المواد الغذائية والماء والكهرباء وكل القطاعات التي يحتاج اليها المواطن.

كما أضاف الوزير الأول، “الجزائر هي البلد الوحيد، في ظل هذه الظروف الإقتصادية والصحية، التي أبقت على هذا النوع من التحويلات الاجتماعية. و هو ما يدل على “جهودها للمحافظة على النسيج الاجتماعي و القدرة الشرائية لكل للمواطنين”.